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إصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حدود غزة

إصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حدود غزة
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تواصل – وكالات:

أصيب 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الصهيوني، في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات  اليوم الجمعة ضمن “مسيرات العودة” قرب حدود قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان “أصيب 14 مواطنا برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة ال35 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”، لافتا الى أن من بين المصابين “طفلا أصيب برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج” في وسط قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات وكانوا على بعد مئة متر على الأقل من السياج الحدودي، لكن عددا قليلا من الفتية والشبان تجاوزا هذه المسافة ووصلوا الى مناطق قريبة من السياج.

وفي بيان قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن “شعبنا قدم نموذجا عمليا في الثبات والصمود والإصرار على تحقيق أهدافه في الحرية وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات”. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنه لم يلاحظ وجود أي إطارات سيارات مشتعلة أو بالونات حارقة الجمعة.

وقال مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لفرانس برس “كان هناك انضباط كبير لدى المواطنين بتوجيهات الهيئة وعدم الإقتراب من السياج الفاصل والحفاظ على سلمية وشعبية المسيرات من أجل حماية أبناء شعبنا، ولإعطاء فرصة للجهود المصرية في التهدئة”.

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