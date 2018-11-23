الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

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صرح ‏نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بأن‏ هطول الأمطار على محافظة الليث تسبب في ارتفاع منسوب المياه في السد الاحترازي (الترابي) لوادي الليث الخاص بحماية موقع إنشاء السد الخرساني؛ وهو ما أدى إلى انكسار جزء منه؛ وبالتالي اندفعت مياه الأمطار المخزنة به باتجاه الوادي ومحافظة الليث.

وأوضح أن جريان الماء كان داخل المحافظة على مسارين رئيسيين باتجاه البحر، وتم تطبيق خطة الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، ونشر الفِرق ودوريات السلامة لمراقبة ومتابعة مسارات السيل.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ ١٥ حالة منذ بداية الحالة المطرية من أجزاء المحافظة، ٣ منها بواسطة طيران الأمن، والبقية حالات احتجاز لأشخاص بواسطة فرق الدفاع المدني، وهم بصحة جيدة، ولم يرد بلاغات عن أضرار في المنازل حتى الآن.