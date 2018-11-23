الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

شرطة مكة تكشف هوية «المُتنكر» حارق سيارة جدة (فيديو وصور)

شرطة مكة تكشف هوية «المُتنكر» حارق سيارة جدة (فيديو وصور)

الأمطار تتسبب في انكسار السد الترابي بـ«الليث».. وإنقاذ 15 شخصاً (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

صرح ‏نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بأن‏ هطول الأمطار على محافظة الليث تسبب في ارتفاع منسوب المياه في السد الاحترازي (الترابي) لوادي الليث الخاص بحماية موقع إنشاء السد الخرساني؛ وهو ما أدى إلى انكسار جزء منه؛ وبالتالي اندفعت مياه الأمطار المخزنة به باتجاه الوادي ومحافظة الليث.

وأوضح أن جريان الماء كان داخل المحافظة على مسارين رئيسيين باتجاه البحر، وتم تطبيق خطة الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، ونشر الفِرق ودوريات السلامة لمراقبة ومتابعة مسارات السيل.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ ١٥ حالة منذ بداية الحالة المطرية من أجزاء المحافظة، ٣ منها بواسطة طيران الأمن، والبقية حالات احتجاز لأشخاص بواسطة فرق الدفاع المدني، وهم بصحة جيدة، ولم يرد بلاغات عن أضرار في المنازل حتى الآن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمطار غزيرة على محافظات تبوك

أمطار غزيرة على محافظات تبوك

إخلاء 43 شخصاً داهمت مياه الأمطار منازلهم بالقصيم (صور)

إخلاء 43 شخصاً داهمت مياه الأمطار منازلهم بالقصيم (صور)

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

بالفيديو.. شوارع في مكة تغرق جراء الأمطار الغزيرة

بالفيديو.. شوارع في مكة تغرق جراء الأمطار الغزيرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>