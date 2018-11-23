ولي العهد يزور تونس الثلاثاء المقبل‎

تواصل – وكالات:

قال المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن تيشة: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، سيزور تونس الثلاثاء المقبل الموافق 27 نوفمبر.

وأكَّد ابن تيشة أهمية دور المملكة في المنطقة، مذكراً بمتانة العلاقات التاريخية التي تربطها بتونس، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية التونسية حرص منذ توليه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد بدأ جولته العربية، أمس الخميس، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.