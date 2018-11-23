بالفيديو.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ محتجزين بسيول الليث

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع طیران الأمن العام، اليوم الجمعة، إنقاذ عدد من الأشخاص احتجزتھم السیول التي تشھدھا منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لھا.

ووثق مقطع فیديو إنقاذ طیران الأمن العام لشخصین بانتشالھما ورفعھما إلى الطائرة؛ حیث كانا عالقین فوق سیارتھما المحاصرة بمیاه الأمطار من وسط سیل وادي اللیث، ومن ثم تم نقلھما وإنزالھما في منطقة آمنة.

يأتي ذلك فيما تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني باللیث من إنقاذ 11 شخصاً بعدما احتُجزوا داخل مركبات في الطريق بسیل منقول في يلملم، ولا زالت العملیات جارية من قبل الجھات المعنیة وسط تحذيرات من التقلبات الجوية.

كما يواصل طيران الأمن طلعاته الجوية، لتنفیذ مھام المسح الجوي لمجاري السیول والأودية، لاستطلاع الأوضاع، والقیام بالتدخل الفوري بعملیات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.