الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

«الإعلام» ترد على مزاعم تعرض معتقلين بالمملكة للتعذيب

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على الرياض وبعض محافظاتها (فيديو)

شرطة مكة تكشف هوية «المُتنكر» حارق سيارة جدة (فيديو وصور)

شرطة مكة تكشف هوية «المُتنكر» حارق سيارة جدة (فيديو وصور)

ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 32 قتيلاً

ارتفاع ضحايا تفجير باكستان إلى 32 قتيلاً
A paramilitary soldier walks past the wreckages of cars after an attack on the Chinese consulate, in Karachi, Pakistan November 23, 2018. REUTERS/Akhtar Soomro
0

تواصل- واس:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في سوق بمنطقة أوركزاي شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً وفقاً لما أكدت السلطات الباكستانية.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة كوهات القريبة، مشيرة إلى أن بين الجرحى حالات حرجة جداً.

من جانبها أوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة تزن 8 كيلوجرامات زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما كان السوق مكتظاً بالحركة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزعماء الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الانفجار في أوركزاي وعدوه عملاً إرهابياً جبان.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية، في حين تواصل أجهزة الأمن التحقيق للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الانفجار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الصين.. تدمير 8 آلاف منزل وتضرر 17 ألف شخص بسبب الفيضانات

الصين.. تدمير 8 آلاف منزل وتضرر 17 ألف شخص بسبب الفيضانات

زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.1 درجة

زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.1 درجة

ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا إلى 48 شخصا

ارتفاع عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا إلى 48 شخصا

ارتفاع حصيلة حريق كاليفورنيا الهائل إلى 42 قتيلاً

ارتفاع حصيلة حريق كاليفورنيا الهائل إلى 42 قتيلاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد
فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>