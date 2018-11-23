إلغاء اشتراطات الشهادة الدراسية والضمان البنكي لدخول السوق الإعلامية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إجراء تعديلات على بعض اللوائح التنظيمية للسوق الإعلامية، تشجيعاً وتسهيلاً للمستثمرين على الدخول فيها.

وقالت الهيئة، في بيانٍ، اليوم الجمعة، إن التعديلات جاءت تسهيلاً لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامية، حيث فُسح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، كما تم إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي.‎

وأوضحت الهيئة، أن اللائحة التنفيذية استندت على إطار تنظيمي سيكون نقطة تحول في الرقي بقطاع الإعلام المرئي والمسموع في ظل رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى في عملية تحول السوق الإعلامية السعودية من استهلاكي إلى منتج من خلال دعم تأسيس منشآت الإنتاج والتوزيع، لتكون رافداً استراتيجياً واستثمارياً مساهماً في تنمية الاقتصاد الوطني.