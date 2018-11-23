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«عمل الرياض» يعقد 3 اتفاقيات لخدمة 1700 من ذوي الإعاقة والأحداث

«عمل الرياض» يعقد 3 اتفاقيات لخدمة 1700 من ذوي الإعاقة والأحداث
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تواصل- فريق التحرير:

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي مؤخرا, 3 اتفاقيات تعاون مع كل من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومؤسسة نوافذ الجمهور للتسويق الإلكتروني، وشركة المطاعم الأهلية لتدريب وتوظيف 1700 مستفيد ومستفيدة من فئات ذوي الإعاقة والأحداث والضمان وبعض منسوبيه من الكوادر العاملة معهم.

وتنص الاتفاقيات في مجملها على تقديم العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية للفئات التي ترعاها الوزارة في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات والمعاقين من داخل وخارج الوزارة من ناحية، وتدريب وتأهيل وإيجاد فرص العمل للفئات المستفيدة من مكاتب الضمان الرجالية والنسائية من ناحية أخرى، مع التزام الجهات برفع تقارير دورية لفرع الوزارة عن مخرجات البرامج وعدد المستفيدين من الوظائف وفق اختصاص كل جهة.

وأوضح “السيالي”، أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات وتسهم في إيجاد العديد من الفرص الوظيفية لهم، مفيداً أن التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يعد من الأمور الاستراتيجية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

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