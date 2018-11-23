الصين تبني نفقاً تحت الماء للقطارات فائقة السرعة

تواصل – وكالات:

تعتزم الصين بناء أول نفق تحت الماء للقطارات فائقة السرعة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي البلاد.

وأفادت صحيفة “تشينا ديلي” الرسمية اليوم الجمعة، أن النفق سيغطي مسافة 16.2 كيلومتراً من طريق تبلغ مسافته نحو 70 كيلومتراً وسيربط بين مدينتي نينجبو وتشوشان الواقعة في جزيرة تحمل نفس الاسم.

والقطارات الخاصة بالنفق مصممة للسفر بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، ما يعني أنها ستقلص المدة بين المدينتين من ساعة ونصف إلى نصف ساعة، وللسفر من نينجبو إلى تشوشان الآن يجب سلوك جسر يمر على عدة جزر حتى الدخول إلى الجزء الشمالي من جزيرة تشوشان بينما تقع المدينة في الجنوب.

وستنضم خطة سكة الحديد هذه إلى 25 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين والتي تمثل 60% من الإجمالي العالمي.