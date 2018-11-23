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كيفية حذف البيانات الشخصية من الجوال بأمان

كيفية حذف البيانات الشخصية من الجوال بأمان
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تواصل- وكالات:

أوردت مجلة “بي سي جو” الألمانية أنه يتعين على أصحاب الهواتف الذكية حذف الصور والبيانات الشخصية من أجهزتهم الجوالة قبل بيعها أو التخلص منها.

ويمكن لأصحاب هاتف أبل آي فون حذف البيانات الشخصية من خلال إرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع عن طريق بنود القائمة عام (General) ثم إعادة الضبط (Reset) وبعد ذلك يتم تحديد الخيار حذف جميع المحتويات والإعدادات (Erase all Content and settings). ومن خلال هذه الخطوة يتم حذف البيانات بشكل موثوق.

وبالنسبة لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد فإنه يتعين عليهم إرجاع الهاتف إلى إعدادات المصنع مرتين لضمان حذف البيانات الشخصية تماما وعدم استعادتها مرة أخرى بواسطة البرامج المتخصصة، ويتم ذلك عن طريق قائمة الإعدادات (Settings) ثم بند الإدارة العامة (General management) وبعد ذلك يتم تحديد بند إعادة الضبط (Reset)، وهنا يتم اختيار بند إعادة ضبط بيانات المصنع (Factory data reset).

وعلى الرغم من إعادة الهاتف الذكي أو الجهازاللوحي إلى إعدادات المصنع، إلا أنه قد تظل هناك بيانات مخزنة على الجهاز، وهنا يتعين على المستخدم بدء تشغيل الجهاز بعد إعادة الضبط، ولكن دون تهيئة حساب غوغل، ثم تسجيل مقطع فيديو مع تغطية العدسة، حتى تمتلئ الذاكرة الداخلية للهاتف مرة أخرى، وبعد ذلك يتم إعادة ضبط الهاتف الذكي على إعدادات المصنع مرة أخرى.

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