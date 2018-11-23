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الإفراج عن «العصيمي» المحكوم بالقصاص بعد تسلم أولياء الدم مبلغ الدية 55 مليون ريال

الإفراج عن «العصيمي» المحكوم بالقصاص بعد تسلم أولياء الدم مبلغ الدية 55 مليون ريال
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الإفراج عن السجين المحكوم بالقصاص بسجن الدوادمي سويد العصيمي، أمس الخميس، بعد اكتمال مبلغ الدية الذي حدده أولياء الدم وهو 55 مليون ريال، وبعد أن تسلم أولياء الدم المبلغ كاملاً.

وكانت لجنة إصلاح ذات البين وأهل الخير، توصلوا إلى موافقة ذوي القتيل عبد الله الشيباني على العفو والتنازل مقابل دية قدرها 55 مليون ريال، وقد فتحت إمارة منطقة الرياض حساباً مصرفياً لجمع الدية المطلوبة.

يذكر أن القائمين على حملة التبرع لعتق رقبة السجين سويد العصيمي أعلنوا في أواخر أغسطس الماضي اكتمال مبلغ الدية، وذلك بعد مرور شهر واحد من بدء حملة جمع التبرعات.

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