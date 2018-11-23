تعرّف على حكم صيام كفارة القتل الخطأ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ عبد الرحمن السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الخميس، إن صيام الكفارة عن حالات الوفاة الخاطئة، تكون واجبة على الشخص المتسبب في الخطأ.

وأضاف الشيخ السند خلال في لقائه ببرنامج ”يستفتونك” المذاع عبر فضائية ”الرسالة”، ردًا على سؤال أحد المواطنين، “أنه بالنسبة لحالة المتصل فإن المرور هو من يحدد سبب وقوع الحادث فإذا كان السائق الذي كان مع الراكب المتوفي وجب عليه الصيام”.

وتابع الشيخ السند قائلا: “أما إذا كان الخطأ من سائق المركبة الآخر فوجب عليه هو صيام الكفارة”.