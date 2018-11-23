الطائف.. طالب يسدد عدة طعنات بـ«سكين» لزميله داخل الفصل

تواصل – الطائف:

تعرض طالب بإحدى المدارس التابع لمحافظة المويه بالطائف، للطعن على يد زميله وأمام زملائه داخل الفصل الدراسي.

وتشير التفاصيل إلى أن خلافًا نشب بين الطالبين بإحدى المدارس أدى إلى التشابك بالأيدي داخل الفصل الدراسي نتج عنها إخراج أحدهما آلة حادة (سكين) كانت بحوزته وقام بطعنه عدة طعنات أمام زملائه الذين حاولوا إنقاذ الضحية.

وعلى الفور تم نقل الطالب المجني عليه مضرجًا بدمائه لمستشفى أم الدوم، وتم نقله في وقت لاحق لأحد المستشفيات بمحافظة الطائف نظرًا لتطور حالته الصحية.

فيما قامت الجهات الأمنية بمركز أم الدوم بالقبض على الطالب الجاني، كما باشرت التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وسيتم في ضوء النتائج اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.