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مدينة أميركية لن ترى ضوء الشمس طيلة 65 يوماً

مدينة أميركية لن ترى ضوء الشمس طيلة 65 يوماً
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تواصل- وكالات:

تستعد مدينة نائية في ولاية ألاسكا الأميركية لفترة طويلة من الظلام، فابتداء من يوم الأحد المقبل سيحل ليل طويل ولن ينقشع الظلام الدامس إلا في العام المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليل مدينة أوتكيجفيك سيستغرق 65 يوماً، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الواقع في القطب الشمالي.

ولا تزيد فترة النهار في المدينة خلال الوقت الحالي عن 64 دقيقة، ومن المرتقب أن تغرب شمس يوم الأحد على الساعة 1:44 (ظهراً) ولن تشرق مجدداً إلا في 23 من يناير 2019.

ولا يعيش في المدينة سوى 4 آلاف نسمة يقطنون مساحات تصل إلى 320 ميلاً في دائرة القطب الشمالي التي تعرف ليالي طويلة خلال فصلي الخريف والشتاء.

ويخرج سكان المدينة الباردة لأجل الاحتفال بآخر يوم مشرق من العام، ويجري تحضير أطعمة وسط أجواء مرحة قبل استقبال الليل الحالك.

وتهبط درجة الحرارة إلى مستويات متدنية خلال فصل الشتاء، وتحرص المدينة الباردة على إضاءة بعض الأماكن خلال فترة النهار لساعات محدودة بغرض تسهيل حياة الناس.

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