الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

«القرية البخارية».. أول محطة توليد بنسبة توطين 100%

«القرية البخارية».. أول محطة توليد بنسبة توطين 100%
0

تواصل – الرياض:

كشفت  محطة القرية البخارية، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن نجاحها في توطين جميع الوظائف والأعمال الهندسية والفنية بنسبة 100%.

وبحسب “عكاظ” فقد بينت “الشركة السعودية للكهرباء” أن تلك الخطوة تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة علمياً وهندسياً لقيادة المواقع الرئيسية والدقيقة في محطات التوليد والتحويل وجميع الإدارات الفنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تمنح الشباب السعودي الفرصة الأكبر للعمل في المواقع التقنية والفنية والهندسية، حيث تعتبر محطات توليد الكهرباء من أكثر المواقع الإستراتيجية التي تعمل «السعودية للكهرباء» على توطين كل الوظائف الفنية والتقنية فيها.

وبهذا الإنجاز، تكون محطة القرية البخارية التي تنتج 2500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وتقع في المنطقة الشرقية، أول محطة بخارية في المملكة يتم سعودتها بالكامل، معتمدة على كوادرها الوطنية المدربة.

وأوضح مدير المحطة المهندس إبراهيم العواشز، أن الشباب السعودي الذي يدير ويشغل المحطة حالياً، يزيد عددهم على 118 مهندساً وفنياً تدربوا في معهد الشركة السعودية للكهرباء في الرياض، إضافة إلى التدريب على رأس العمل.

وكانت محطة القرية البخارية، حققت إنجازاً منذ عامين بإعادة اعتمادها على الغاز بدلاً عن الزيت الخام، وهو من الإجراءات التي حققت للشركة وفراً مالياً يتجاوز 12.4 مليون ريال سنوياً.

وأشار العواشز، إلى أن المحطة تفخر بأنها المحطة الناشطة في الإبداع والابتكار، حيث حصلت الأسبوع الماضي على المرتبة الثانية من المعهد البريطاني، عن اختراع أحد أبناء المحطة، وهو المهندس صادق العباد (استخدام الضواغط الهوائية في تفريج الفتحة بين أنابيب السخان).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 نصائح للتعامل مع الطعام عند انقطاع الكهرباء (إنفوجرافيك)

3 نصائح للتعامل مع الطعام عند انقطاع الكهرباء (إنفوجرافيك)

«الكهرباء» تُجري تعديلات مهمة على اتفاقيتي إيصال واستهلاك الخدمة.. التفاصيل

«الكهرباء» تُجري تعديلات مهمة على اتفاقيتي إيصال واستهلاك الخدمة.. التفاصيل

«الكهرباء» تُدرب العاملين على خدمة الحجاج والمعتمرين

«الكهرباء» تُدرب العاملين على خدمة الحجاج والمعتمرين

اليوم.. توطين منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات

اليوم.. توطين منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد
بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»
تقارير وحوارات

بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>