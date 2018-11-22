«التنمية الزراعية»: التمويل المقدم لصغار المزارعين بلغ 35 مليار ريال

تواصل – الرياض:

كشف مدير التخطيط الإستراتيجي في صندوق التنمية الزراعية موسى القحطاني أن إجمالي قروض الصندوق بلغت أكثر من 49 مليار ريال، إذ بلغ حجم التمويل المقدم من الصندوق لصغار المزارعين والتنمية الريفية نحو 35 مليار ريال خلال الفترة الماضية، بينما ساهم الصندوق بتمويل سلاسل الدواجن اللاحم بنحو 4 مليارات ريال، ونحو مليار ريال للاستزراع السمكي.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد استعرض القحطاني فرص الاستثمار وآلية الإقراض خلال ورشة عمل «آلية تمويل دعم الصندوق للمشاريع الزراعية المستخدمة للتقنية الحديثة» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع الصندوق أمس في الرياض، وذلك بغرض جذب المستثمرين للدخول في هذه القطاعات سعياً للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحقيق هدف إستراتيجية الصندوق في مجالات دعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التي تسعى لترشيد استهلاك المياه، ورفع الطاقة الإنتاجية من خلال استغلال وحدة المساحة، وتقليل استهلاك الطاقة.