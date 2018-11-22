الأحد.. القوات الجوية تبدأ تمرين «العلم الأخضر» بمشاركة بريطانية

تواصل – واس:

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية كافة استعداداتها لتمرين” العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018″، الذي يجمعها مع القوات الجوية البريطانية، وتبدأ فعالياتها يوم الأحد القادم في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية خلال العام التدريبي ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية في ظل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وسيشتمل تمرين العلم الأخضر على عدد من السيناريوهات المتنوعة التي أعدت بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من إمكانات ومنظومات قتالية متطورة؛ وذلك لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية والأرضية على حد سواء.

الجدير بالذكر أن القوات البريطانية المشاركة في التمرين قد أكملت وصولها إلى مقر التمرين بكافة أطقمها الجوية والفنية حيث ستشارك بعدد 8 طائرات تايفون.