الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

الأحد.. القوات الجوية تبدأ تمرين «العلم الأخضر» بمشاركة بريطانية

الأحد.. القوات الجوية تبدأ تمرين «العلم الأخضر» بمشاركة بريطانية
0

تواصل – واس:

أنهت القوات الجوية الملكية السعودية كافة استعداداتها لتمرين” العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018″، الذي يجمعها مع القوات الجوية البريطانية، وتبدأ فعالياتها يوم الأحد القادم في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية خلال العام التدريبي ويهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية في ظل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وسيشتمل تمرين العلم الأخضر على عدد من السيناريوهات المتنوعة التي أعدت بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من إمكانات ومنظومات قتالية متطورة؛ وذلك لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية والأرضية على حد سواء.

الجدير بالذكر أن القوات البريطانية المشاركة في التمرين قد أكملت وصولها إلى مقر التمرين بكافة أطقمها الجوية والفنية حيث ستشارك بعدد 8 طائرات تايفون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القوات المسلحة تنهي استعداداتها للمشاركة في تمرين «درع العرب-1»

القوات المسلحة تنهي استعداداتها للمشاركة في تمرين «درع العرب-1»

وظائف بالدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بالدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

اليوم.. انطلاق التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية

اليوم.. انطلاق التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد
بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»
تقارير وحوارات

بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>