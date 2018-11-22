تعميم عاجل بشأن «التوطين» في المدارس الخاصة بالرياض

تواصل – الرياض:

ألزم مكتب التعليم الأهلي في منطقة الرياض جميع المدارس الأهلية والأجنبية بتوطين الوظائف التعليمية والإدارية والإشرافية بكوادر وطنية، وإحلال معلمين ومعلمات وطنيين في الوظائف المرتبطة من شاغلي الوظائف التعليمية (وكيل – مرشد طلابي – رائد نشاط)، إضافة إلى الوظائف الإدارية، في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1440.

جاء ذلك في تعميم عاجل – وفقا لـ «الوطن» – وجهه مكتب التعليم الأهلي للمدارس الأهلية والعالمية (بنين وبنات)، بناء على التعميم الوزاري رقم 10444 والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب ملاكها.

وأكد التعميم أنه بناء على تكليفات العمل كقائد وقائدة للمدرسة الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة على ملاك الوزارة سيتم إيقاف التكليف الجديد اعتبارا من العام الدراسي المقبل 1441 لجميع المراحل الدراسية، على أن يتم إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس للطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والمتوسطة مع نهاية العام الدراسي الحالي 1440.

ولفت إلى أنه سيتم إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس للمرحلة الثانوية مع نهاية العام الدراسي 1441/ 1442، مشيرا إلى أن المرشحين والمرشحات للعمل كقائد وقائدة للمدرسة الأهلية أو العالمية أو الطفولة المبكرة على حساب مالكها يجب أن تستكمل نماذجهم وتسليمها لمكتب التعليم الأهلي بالمنطقة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل.

وبيَّن مكتب التعليم الأهلي أنه إذا رغب القائد أو قائدة المدرسة في إنهاء التكليف من المدرسة بناء على ظروفه الخاصة فعليه إبلاغ مالك المدرسة ومكتب التعليم الأهلي كتابياً قبل نهاية العام الدراسي بشهرين.