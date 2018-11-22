«الاتصالات»: نقلنا 800 ألف رقم من مشغل إلى آخر خلال العام الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للاتصالات عن نقل أكثر من 800 ألف رقم جوال من مشغل إلى آخر خلال العام الماضي 2017.

وأبانت الهيئة أنها تقوم بالإشراف على النظام المركزي لنقل الأرقام، والتأكد من فعالية إجراءات نقل الأرقام من قبل المشغلين، والعمل على حل شكاوى المستخدمين في هذا الخصوص.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار حرصها على الشفافية وحماية المستخدمين زادت مدة حق المستخدم في الاعتراض على الفواتير من 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة، أو من تاريخ الواقعة محل الشكوى.

ولفت إلى أنها قلصت مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوماً إلى 5 أيام كحد أقصى يحق بعدها للمستخدم تصعيد الشكوى إلى الهيئة.