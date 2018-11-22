الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

«رغد» حالة مطرية يتوقع بدايتها اليوم.. وتستمر حتى الثلاثاء

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

أول تعليق من «الطيران المدني» على حادثة الطائرة الشراعية بالقصيم (فيديو)

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

تنبيه مهم من «المرور» بشأن التأمين على المركبات

نوع من مرض السكّر يبطئ نمو الأورام السرطانية

نوع من مرض السكّر يبطئ نمو الأورام السرطانية
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد أنواع السكر يمكنه أن “يربك” أو “يشوش” نمو الأورام السرطانية، ويوفر “وسيلة جديدة بالكامل” لتحسين تقبل العلاج الكيماوي.

ويوجد هذا النوع من السكر في وضعه الطبيعي في التوت البري، كما يوجد على شكل مكمل غذائي يعطى أحيانا لعلاج أمراض الجهاز البولي، بحسب ما ذكرت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة غلاسكو مع فريق من مركز الأبحاث السرطانية البريطاني.

وأجرى فريق العلماء البريطاني تجاربهم على الفئران، لكنهم أكدوا أنه يمكن تطبيقها وتجربتها على الإنسان “يوما ما”.

وأظهر العلماء أن سكر “المانوز”، وهو صنو سكر الغلوكوز، يفسد نمو الأورام السرطانية التي تحتاج إلى السكر في نموها السريع.

وباختصار، وجد علماء جامعة غلاسكو أن هذا السكر يعمل على “تجويع” الخلايا السرطانية، التي تستهلك سكر الغلوكوز بشراهة، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

والتركيبة الكيماوية لسكر المانوز، الذي يوجد في الطبيعة وتصنعه بعض خلايا الجسم، شبيهة إلى حد كبير بسكر الغلوكوز، لكن يبدو أن الاختلاف البسيط بينهما يشكل عاملاً مهماً في تأثيره على الخلايا السرطانية.

وبحسب التجربة، قام العلماء بإعطاء الفئران المصابة بأنواع مختلفة من الأورام، بطريقتين مختلفتين، تمثلت الأولى بإعطاء مجموعة من الفئران المصابة 3 جرعات سكر المانوز أسبوعياً، وأعطت المجموعة الأخرى من الفئران هذا النوع من السكر مذابا في الماء على مدى أيام الأسبوع.

وقال عضو فريق البحث البروفيسور كيفين رايان، في دورية “نيتشر” إن الفئران لم تظهر أي أعراض جانبية لسكر المانوز.

وأوضح أن الأمر المهم هو أن السكر تسبب بتراجع ملحوظ في نمو بعض أنواع الأورام، وفقا لما ذكرته “بي بي سي” البريطانية.

وعند تكرار التجربة وباستخدام العلاج الكيماوي، تبين أن المانوز ساعد في إبطاء نمو الأورام وعمل على إطالة عمر الفئران عما كان يفترض بسبب الأورام والعلاج.

وبحسب الدراسة فإن المانوز لم يمنع وصول الغلوكوز إلى الخلايا السرطانية، لكنه أثر على كيفية استعمال تلك الخلايا له.

وأوضحت أن المانوز مرتبط بانخفاض مستويات إنزيم يعرف باسم “فوسفومانوز أيزوميريز” PMI في الخلايا السرطانية.

على أن ما وصلت إليه الدراسة هو أن المانوز لا يعتبر علاجاً لأورام السرطان ولا يشفي المريض منها، ولكنه يساعد في العلاج في فترة ما قبل العلاج السريري.

من ناحيته، حذر كبير الممرضين في معهد الأبحاث السرطانية البريطاني مارتن ليدويك المرضى من استخدام سكر المانوز بأنفسهم، مشيرا إلى أن الدراسة ما زالت في بداياتها، وأنه قد تكون له آثار جانبية سلبية، لكنها لم تظهر بعد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على أنواع سرطان الجلد وأعراض كل نوع

تعرَّف على أنواع سرطان الجلد وأعراض كل نوع

3 أسئلة.. الإجابة عليها بـ«نعم» تستدعي فحص «سرطان الرئة»

3 أسئلة.. الإجابة عليها بـ«نعم» تستدعي فحص «سرطان الرئة»

10 أنواع فتاكة لمرض السرطان.. تعرف على أعراضها

10 أنواع فتاكة لمرض السرطان.. تعرف على أعراضها

استشاري يحسم الجدل.. المكملات الغذائية لا تحمي من هذه الأمراض

استشاري يحسم الجدل.. المكملات الغذائية لا تحمي من هذه الأمراض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فسحة “الأمل”
مقالات

فسحة “الأمل”

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
قبل أن نندم!
مقالات

قبل أن نندم!

المزيد
بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»
تقارير وحوارات

بعد بيان النائب العام.. تضامن عربي ودولي واسع مع المملكة بقضية «خاشقجي»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>