الفراولة الملغومة.. حوادث دَس الإبر بها تثير رعباً دولياً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

الفراولة الملغومة.. حوادث دَس الإبر بها تثير رعباً دولياً

الفراولة الملغومة.. حوادث دَس الإبر بها تثير رعباً دولياً
0

تواصل – متابعات:

تحولت حوادث دَس إبر الخياطة في حبات الفراولة إلى مصدر قلق عالمي بعدما تم العثور على هذه الفواكه “الملغومة” في نيوزيلندا وسط مخاوف بأن تتكرر الحادثة في المستقبل بدول أخرى.

ونبهت سلسلة متاجر “كاونت داون” في نيوزيلندا زبائنها إلى المخاطر المحتملة ونصحتهم بتقطيع الفاكهة قبل تناولها لضمان عدم وجود الإبر، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وجاء هذا التنبيه بعدما تم العثور على حبات فراولة دُست فيها إبر الخياطة في العاصمة النيوزيلندية أوكلاند، وأعلنت المتاجر المحلية سحب الفاكهة المستوردة من غرب أستراليا.

موازاة مع ذلك، سمحت المتاجر النيوزيلندية لزبائنها بأن يعيدوا الفراولة التي قاموا باقتنائها، وستقوم بتعويضهم عما دفعوه لأجل شراء الفاكهة “الملغومة”.

في غضون ذلك، تواصل متاجر “كاونت داون” تنسيقا مع السلطات الأسترالية والنيوزيلندية لأجل التحقيق في الحادثة التي تنذر بكوارث صحية إذ أقبل الناس على قضم فاكهة بداخلها إبر حادة.

وتحقق الشرطة الأسترالية في الوقت الحالي في أكثر من مئة تقرير بشأن فواكه “مشبوهة” لكن عددا من التبليغات تبين أنها مزيفة، ولم تقد إلى كشف أي مخالفة.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عقوبات قاسية ضد من يثبت تورطه في أعمال مماثلة، ومن المرجح أن تصل عقوبة من يضعون هذه الإبر “الغامضة” إلى عشر سنوات من السجن.

ودخل رئيس وزراء أستراليا، سكوت ماريسون، على الخط، مؤخراً، ووصف من يقومون بدس الإبر في الفواكه بالبلهاء الذين يقدمون على فعل متهور من هذا القبيل، وأوضح أن هذا الأمر ليس مسلياً لأنه يضر بالمزارعين ويعرض صحة الناس للخطر.

ويبدي كثيرون حول العالم تخوفاً من أن تصبح الحادثة ملهمة لذوي نوايا سيئة فيقومون بتكرار هذا الفعل في الفواكه، كما أنهم قد يدسون الإبر في ثمار أخرى لأجل إلحاق الضرر بالناس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تناول الفراولة يومياً يحميك من مرض شائع

تناول الفراولة يومياً يحميك من مرض شائع

لمرضى العيون والتهابات المفاصل.. هذه الفاكهة هي الحل الطبيعي

لمرضى العيون والتهابات المفاصل.. هذه الفاكهة هي الحل الطبيعي

مهرجان «الفراولة» بالبكيرية يستعرض استخدامات «الطاقة الشمسية»

مهرجان «الفراولة» بالبكيرية يستعرض استخدامات «الطاقة الشمسية»

القصيم.. مُشادات كلامية في افتتاح مهرجان الفراولة بالبكيرية (فيديو)

القصيم.. مُشادات كلامية في افتتاح مهرجان الفراولة بالبكيرية (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وحدة الصف واتحاد الكلمة.. مكتسبات ونعم عظيمة هكذا نحافظ عليها
تقارير وحوارات

وحدة الصف واتحاد الكلمة.. مكتسبات ونعم عظيمة هكذا نحافظ عليها

المزيد
بلادي وأصلي
تدوينات حرة

بلادي وأصلي

المزيد
ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)
تقارير وحوارات

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)

المزيد
«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس
تقارير وحوارات

«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>