8 أسباب وراء تراجع التحويلات المالية للوافدين

تواصل- الرياض:

أرجع الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، الأسباب التي أدت إلى انخفاض تحويلات الأجانب خلال العام 2017 إلى 141 مليار ريال (37.6 مليون دولار) بنسبة تراجع 7% مقارنة بعام 2016 إلى 8 عوامل.

وأوضح “الملغوث” أن أسباب تراجع تحويلات الأجانب، هي مغادرة الكثير من الأجانب بعد إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحد من التستر التجاري، وقلة المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، ومراقبة تحويلات الأموال لما لها من أسباب قد ترتبط بدعم الإرهاب وغسل الأموال.

وأضاف أن من الأسباب كذلك “تراجع حجم الاقتصاد العالمي، وانخفاض المبيعات والقوى الشرائية ما جعل أصحاب الشركات يلجؤون إلى تخفيض عدد العمالة الأجنبية، إضافة إلى دور وزارة العمل في توطين العديد من الوظائف خصوصاً في قطاعات التجزئة”، بحسب “عكاظ”.