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توضيح رسمي من «مؤسسة النقد» بخصوص تمديد إجازة اليوم الوطني

توضيح رسمي من «مؤسسة النقد» بخصوص تمديد إجازة اليوم الوطني
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مؤسسة النقد العربي إنه وإشارة إلى التوجيه الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨م، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة الموجَّه للمؤسسات المالية التي تشرف عليها الخاص بإجازة اليوم الوطني للعام ١٤٤٠هـ؛ فقد تقرر الآتي:

يكون يوم الاثنين 14 / 1 / 1440 هـ الموافق 24 / 9 / 2018 م إجازة رسمية لجميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة. مع التأكيد على البنوك والمصارف الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

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