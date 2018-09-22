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«الغذاء والدواء» تطلق استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي

«الغذاء والدواء» تطلق استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
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تواصل- واس:

تهدف استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي، التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة، ووضع السعرات الحرارية في قوائم المطاعم والمقاهي، وتحديد الاستهلاك والاحتياج اليومي من السعرات الحرارية للفرد من خلال مسح تغذوي وطني للتعرّف على الحالة التغذوية للمجتمع.

وشهد حفل الإطلاق الأسبوع الماضي برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توقيع اتفاقيات التزام طوعي مع عدد من مصنّعي وموردي المنتجات الغذائية العالمية.

وتسعى اتفاقيات الالتزام الطوعي مع عدد من مصنّعي وموردي المنتجات الغذائية إلى حث القطاع الخاص على القيام بمبادرات طوعية لتقليل محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون، ووضع بيانات تغذوية واضحة وسهلة القراءة على بطاقات المنتجات الغذائية.

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