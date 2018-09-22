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حقيقة طيران شاحنة فلسطينية وارتطامها بأحد المباني المرتفعة

حقيقة طيران شاحنة فلسطينية وارتطامها بأحد المباني المرتفعة
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تواصل – وكالات:

شهدت مدينة نابلس الفلسطينية، حادث سير غريباً أسفر عن مقتل شخصين، وبعض الأضرار في أحد المباني، وفق ما أوردته وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية.

لكن المثير للجدل أن الحادث التقطت له صور تظهر فيه مقدمة شاحنة صغيرة تخرج من منتصف أحد المباني المرتفعة، وكأنها طارت في الهواء وارتطمت في المبنى، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة هذا الحادث.

من جانبها نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية، عن المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي أزريقات، تفسيراً لهذا الحادث، حيث قال، إن “حادث سير غريباً وقع عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بعمارة، أثناء سيرها في شارع شديد الانحدار في منطقة خلة الإيمان بالمدينة”.

وأوضح أزريقات: “فقَدَ سائق المركبة السيطرة عليها؛ مما أدى لدخولها محلاً تجارياً قيد الإنشاء (داخل العمارة)”؛ مشيراً إلى أن مقدمة الشاحنة خرجت من الجهة الأخرى من العمارة (النافذة)؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق المركبة بجروح بليغة توفي على إثرها لاحقاً، كما توفي شخص آخر كان بداخلها.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة علاء وهاني أبو عيشة في العشرينيات من عمرهما، من قرية “بيت وزن” القريبة من نابلس؛ متأثرين بإصاباتهما في حادث السير.

 

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