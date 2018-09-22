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بالصور.. العاصمة الكندية تتحول إلى «ساحات حرب» بسبب الإعصار

بالصور.. العاصمة الكندية تتحول إلى «ساحات حرب» بسبب الإعصار
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تواصل – وكالات:

تحولت عدة مناطق بالعاصمة الكنديّة “أوتاوا” إلى مكان أشبه بساحة الحرب بسبب الإعصار الذي ضربها مؤخراً، وتسبّب في أضرار جسيمة، وأدّى إلى إصابة نحو ثلاثين شخصاً بجروح، فيما قال رئيس بلدية “أوتاوا” إنّ بعض الأحياء بدت السبت كأنها “منطقة حرب”.

ونقلت وسائل إعلام عدّة عن الوكالة الكندية للبيئة أنّ الإعصار صُنّف في الفئة 3 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا)، أي إنّ الرياح قد تصل إلى 250 كلم/ساعة.

والمنطقة الثانية الأكثر تضرّراً هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا. وبحسب تقديرات الأرصاد الجوّية، فإنّ رياحاً سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضراراً بعشرات المنازل وفقاً لصور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكما في دونروبين كذلك في غاتينو، إذ انقلبت سيّارات أو حملتها الرياح، واقتُلعت أشجار، وتم إجلاء مئات الأشخاص، أحيانًا بمساعدة الصليب الأحمر، بحسب “العربية نت”.

وأدّى الإعصار أيضاً إلى سقوط عشرات أعمدة الكهرباء، فيما كان عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء بعد ظهر السبت. وأشار واتسون إلى أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي “ستستغرق أياماً”.

 

وأشار رئيس البلديّة، جيم واتسون، خلال مؤتمر صحافي إلى أنه زار ليل الجمعة منطقة دونروبين في غرب أوتاوا، وهي واحدة من المنطقتين الأكثر تضررًا من الإعصار.

وقال “يبدو الأمر كما لو أنّ قنبلة سقطت. بدا وكأنه مثل مسرح سينما أو منطقة حرب”، مبدياً اعتقاده بأنّ ما حصل هو أسوأ وضع تشهده مدينته منذ عاصفة اجتاحتها عام 1998.

 

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