ينبع.. إنقاذ أمريكي تعرض لحالة طارئة على متن يخت

تواصل – ينبع:

أخلت فرق البحث والإنقاذ بقیادة حرس الحدود في منطقة المدینة المنورة، راكباً أمریكياً، تعرض لحالة طبیة طارئة، أثناء مشاركته برحلة بحریة على یخت سیاحي في البحر الأحمر المقابل لحدود مسؤولیات قطاع ینبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي المقدم ماهر المورعي أن قطاع حرس الحدود في محافظة ینبع تلقى بلاغاً من قائد الیخت السیاحي المسمى (قائد الأحلام) عن تعرض أحد ركاب الیخت لحالة مرضیة حرجة تستدعي نقله إلى مستشفى لتلقي رعایة طبیة عاجلة.

وأضاف: تم على الفور الاستجابة للبلاغ وإخلاء المریض، الذي یبلغ ٥٧ عاماً، ونقله مباشرة إلى المركز الطبي بالهیئة الملكیة، وقد غادر المستشفى بعد تلقیه العلاج. حسب “المدينة”.