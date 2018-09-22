ينبع.. إنقاذ أمريكي تعرض لحالة طارئة على متن يخت

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

ينبع.. إنقاذ أمريكي تعرض لحالة طارئة على متن يخت

ينبع.. إنقاذ أمريكي تعرض لحالة طارئة على متن يخت
0

تواصل – ينبع:

أخلت فرق البحث والإنقاذ بقیادة حرس الحدود في منطقة المدینة المنورة، راكباً أمریكياً، تعرض لحالة طبیة طارئة، أثناء مشاركته برحلة بحریة على یخت سیاحي في البحر الأحمر المقابل لحدود مسؤولیات قطاع ینبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي المقدم ماهر المورعي أن قطاع حرس الحدود في محافظة ینبع تلقى بلاغاً من قائد الیخت السیاحي المسمى (قائد الأحلام) عن تعرض أحد ركاب الیخت لحالة مرضیة حرجة تستدعي نقله إلى مستشفى لتلقي رعایة طبیة عاجلة.

وأضاف: تم على الفور الاستجابة للبلاغ وإخلاء المریض، الذي یبلغ ٥٧ عاماً، ونقله مباشرة إلى المركز الطبي بالهیئة الملكیة، وقد غادر المستشفى بعد تلقیه العلاج. حسب “المدينة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الهيئة الملكية بينبع تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

الهيئة الملكية بينبع تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لشاب حاول القفز من أعلى جسر

شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لشاب حاول القفز من أعلى جسر

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

الإطاحة بناقل الخمور الخارجية على طريق «جدة- ينبع»

الإطاحة بناقل الخمور الخارجية على طريق «جدة- ينبع»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وحدة الصف واتحاد الكلمة.. مكتسبات ونعم عظيمة هكذا نحافظ عليها
تقارير وحوارات

وحدة الصف واتحاد الكلمة.. مكتسبات ونعم عظيمة هكذا نحافظ عليها

المزيد
بلادي وأصلي
تدوينات حرة

بلادي وأصلي

المزيد
ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)
تقارير وحوارات

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)

المزيد
«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس
تقارير وحوارات

«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>