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بـ7 إجراءات.. احمِ طفلك من تقوّس الظهر

بـ7 إجراءات.. احمِ طفلك من تقوّس الظهر
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تواصل – متابعات:

يقضي معظم الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات وخاصة الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي، وتتكرّر وضعية تقوّس الظهر كثيراً، ما يثير قلق الآباء.

وفي التقرير التالي نتعرف على بعض الإجراءات التي تساعد طفلك على تصحيح قوام جسمه سواء أثناء مشاهدة التلفزيون أو الجلوس أو الوقوف وحمل حقيبة المدرسة:

الحقيبة:في كثير من الأحيان يحشو الأطفال حقائبهم بأشياء لا أهمية لها، كما قد يتم حمل الحقيبة بطريقة خاطئة تنحني معها الرقبة، ولا يكون العمود الفقري خلالها مستقيماً، وهي وضعية مضنية. ينبغي أن تستريح الحقيبة على الكتفين، وأن يُستَبعَد منها كل ما ليس له ضرورة.

الإضاءة:لا تحمي الإضاءة الجيدة عيون الطفل فقط، وإنما تحسن وضعية جسمه أيضاً. أحياناً ما تجبر الإضاءة السيئة الطفل على أن يثني رأسه إلى الأمام. تأكد دائماً من أن طفلك يستقبل إضاءة كافية أثناء الاستذكار.

طاولة الدراسة:من الهام غرس عادة استخدام طاولة الدراسة بدلاً من الجلوس على الأريكة أو الأرض أو السرير عند الكتابة والمذاكرة.

أنشطة الهواء الطلق:لا شك أن التكنولوجيا طوّرت الألعاب كثيراً، لكن لا غنى عن أنشطة الهواء الطلق والألعاب الحرة. لا تسمح لطفلك بقضاء وقته في ألعاب الكومبيوتر، وشجعه على الحركة والنشاط البدني.

السرير:جودة السرير عامل رئيسي في عملية تصحيح القوام الاستلقاء الجيد واستخدام وسادة مناسبة يمنع جميع القضايا المتعلقة بالعمود الفقري.

النوم:وضعية النوم على الظهر والجانبين أفضل من النوم على البطن أو في وضعية الجنين.

استشارة الطبيب:على الأم والأب شرح وضعية الجسم الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف والنوم، واستشارة الطبيب إذا كانت هناك آلام في الرقبة أو الظهر.

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