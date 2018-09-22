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اعتقال رجل هدد الرئيس الأمريكي بإطلاق النار على رأسه

اعتقال رجل هدد الرئيس الأمريكي بإطلاق النار على رأسه
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تواصل – وكالات:

تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر.

وأضافت أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا.

وقالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان أمس (السبت) إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحاً بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم (الجمعة) في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008 ،على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور على «فيسبوك» انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكريستي متهم بأنه كتب على «فيسبوك»: «استمر في ذلك يا مورجانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترمب».

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.

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