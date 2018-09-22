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وزير العدل: استكمال الإجراءات النظامية لإطلاق سراح المعسرين بالطائف

وزير العدل: استكمال الإجراءات النظامية لإطلاق سراح المعسرين بالطائف
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني
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تواصل- واس:

ثمَّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية – وليست جنائية – ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك إثر الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لمحافظة الطائف وبناءً على اقتراح سموه.

وأكد معاليه صدور توجيه لرئيس محكمة التنفيذ في محافظة الطائف بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات النظامية بشكل عاجل.

وقال الصمعاني: عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأبناء وبنات هذا الوطن مستمرة – ولله الحمد والمنة – منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى وقتنا الحاضر، والوطن ومواطنوه ينعمون بأشكال النعم والرخاء والعزة والرفعة كافة، سائلاً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.

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