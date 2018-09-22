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بالفيديو.. حريق هائل بمحطة وقود على طريق «الجبيل- الظهران»

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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق في إحدى محطات الوقود على طريق “الجبيل – الظهران” بالشرقية، أمس السبت، وأدى إلى احتراق عدد من المركبات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.

وأوضح الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أن الحريق اندلع في خزان الوقود الخاص بالمحطة الواقعة بحي الفاخرية أثناء تفريغ الوقود من إحدى الناقلات، وتبلغ به مركز القيادة والسيطرة عند الساعة 11:20 مساءً.

وأبان أن الفرق باشرت الحـادث، وعملت على محاصرة الحريق لمنع انتقاله للمحطة والمرافق والمحلات المجاورة، لافتًا إلى أنه لم تُسجل أي إصابات، وأنه يجري حاليًا التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.

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