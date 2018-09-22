زيت الزيتون والليمون لعلاج صداع التوتر.. تعرف على الطريقة

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صداع التوتر هو أحد أنواع الصداع الشائعة وينتج عن التوتر والإجهاد والقلق، ويمكن علاج صداع التوتر بتقليل الأسباب التى تؤدى للإجهاد والقلق والتنفس بعمق ومحاولة الاسترخاء.

ووفقاً لموقع “step to health”، فإن هناك طرقاً معينة لاستخدام زيت الزيتون والليمون والزنجبيل تعالج صداع التوتر، ننشرها كالآتي:

ويحدث صداع التوتر، أو “صداع انكماش العضلات” بسبب الإجهاد النفسي أو العاطفي، حيث يؤدي إلى انقباض عضلات الرقبة، مما يؤدي إلى التوتر الجسدي والنفسي الذي يمكن أن يستمر لساعات.

ويرتبط هذا الصداع بألم شديد في الجسم من أعلى الرأس إلى مؤخرة رقبتك، يرافقه أيضاً ألم في الكتفين يحد من نطاق حركتك.

1- الزنجبيل:

جذر نبات الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمسكنة للألم، كوب من شاي الزنجبيل يوفر راحة واسترخاء ويحد من الغثيان الناتج عن هذا النوع من الصداع، ويساعد في تخفيف الألم الناتج عن الصداع.

2- زيت الزيتون وعصير الليمون

استخدام ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع عصير الليمون يساعد فى تقليل الالتهابات وترطيب الجسم وتحسين الدورة الدموية، كما يخفف التوتر في الرقبة والكتفين.

المقادير:

1 ملعقة طعام زيت زيتون (15 مل)

عصير نصف ليمونة

طريقة الاستخدام

اخلط المكونات واستخدمها على الفور.