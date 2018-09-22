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اليمن.. الجيش يحاصر الحوثيين من محورين في صعدة‏

اليمن.. الجيش يحاصر الحوثيين من محورين في صعدة‏
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تواصل – متابعات:

فرض الجيش اليمني حصارًا من ‏محورين على ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز ‏مديرية باقم، ‏في شمالي محافظة صعده.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش ‏فرضت ‏حصارًا على الميليشيا في مركز باقم من ‏المحورين ‏الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها ‏إلى داخل ‏المناطق السكنية.‏

وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع ‏”سبتمبر نت” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات الجيش تواصل تمشيط ‏المناطق الشمالية ‏الغربية لمركز المديرية بدعم ‏وإسناد من ‏مقاتلات التحالف العربي وطيران ‏الأباتشي.‏

وتنفذ قوات الجيش اليمنية عمليات عسكرية ‏واسعة ‏بالقرب من مركز مديرية باقم في خطوة ‏تهدف ‏إلى إعادة تطبيع الأوضاع فيها بشكل ‏كامل وفتح ‏خطوط لعودة النازحين.

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