بالصور.. ولي العهد يزور الشيخ الشثري في الطائف

تواصل – الطائف

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، في مزرعة بالطائف، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة ترحيب الشثري بالأمير محمد بن سلمان ومرافقيه، الذي يزور مدينة الطائف حالياً.

وكان ولي العهد زار عدداً من المشايخ في الفترة الماضية منها زيارة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (مفتي عام السعودية)، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان.

ورحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في وقت سابق بزيارات ولي العهد لكبار العلماء للاطمئنان على صحتهم، وعدت ذلك تأكيداً للنهج الراسخ لولاة الأمر في المملكة، وقالت: «حفظ الله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجزاه خيراً.. في زياراته لكبار العلماء والسؤال عنهم والاطمئنان على صحتهم، تأكيدٌ للنهج الراسخ الذي سار عليه ولاة الأمر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله».