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بالفيديو.. أسلاك كهرباء تتحول لألعاب نارية وتثير الذعر بين السكان

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تواصل – وكالات:

وثق رجل بريطاني بالفيديو لحظات تطايرت فيها الشرارات في خطوط التيار الكهربائي في مقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، في مشهد بدا قريباً من إطلاق الألعاب النارية.

وذكرت “سكاي نيوز”، أن البريطاني، شاس هاسي نشر الفيديو على صفحته على موقع فيسبوك، وحصد 650 ألف مشاهدة خلال ساعات.

وفي الفيديو، الذي يمتد لنحو دقيقتين ونصف الدقيقة، كانت الشرارات تتطاير من أسلاك كهربائية أمام المنزل على طوال عشرات الأمتار، فيما كانت أضواء المنازل المجاورة لهذه الأسلاك تنطفئ وتضيء بسرعة كبيرة.

وكتب هاسي على صفحته إنه لم يصب أحد من جراء الشرارات المنطلقة من خطوط الطاقة الكهربائية، معبراً عن اعتقاده أن الأمر يعود إلى الطيور التي تقف مراراً فوق هذه الخطوط.

وذكر المتحدث باسم شبكة الطاقة الكهربائية في بريطانيا أن الشبكة تلقت تنبيهاً من خدمة الطوارئ بشأن الحادثة، مشيراً إلى أن مهندسي الشبكة قطعوا الكهرباء بصورة مؤقتة عن 400 شخص لنحو ساعتين لمعالجة الخلل.

 

 

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