مفيد لمرضى السكري ويساعد على التخسيس.. إليك أبرز فوائد «الكيوي»

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يمتاز الكيوي بمذاقه الذي يجمع بين الحلو واللاذع والحمضي، وهو غني بفيتامين “أ” و”ب6″ والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، إلى جانب حصة جيدة من الألياف.

ويمكنك الاعتماد على الكيوي في حمية غذائية تستهدف ضبط الوزن وتخسيسه، كما أنه مفيد لمرضى السكري، وفي النقاط التالية فوائد الكيوي:

يحتوي الكيوي على إنزيمات تحسن الهضم، وألياف تعزّز الإحساس بالشبع

* يحسّن أكل الكيوي الهضم لاحتوائه على إنزيمات تقوم بتفكيك البروتين.

* يساعد الكيوي على إنقاص الوزن بفضل محتواه الغني بالألياف، ولأنه يمد الجسم بمغذيات تعوّض ما يفقده عند اتباع حمية غذائية (رجيم).

* الكيوي من الفواكه التي تضبط نسبة السكر بالدم، أولاً: لأنه لا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في نسبة السكر، وثانياً: لأن الإنزيمات التي يحتويها تساعد على ضبط معدل السكر.

* يزوّد الكيوي الجسم بحصة كبيرة من فيتامين “أ” المفيد للعيون.

* يمكنك تناول الكيوي لإبطاء زحف الشيخوخة.