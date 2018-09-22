3 طرق لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة على آيفون وآيباد

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قد تفقد أو تَحذف جهات الاتصال على آيفون أو آيباد لعدة أسباب، منها ترقية نظام تشغيل الجهاز iOS12، أو حدوث عطل ما في الجهاز، أو الحذف غير المقصود، أو عمل إعاة ضبط المصنع، مع عدم وجود نسخة إحتياطية منها.

وهناك ثلاث طرق لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة سواء من النسخة الاحتياطية أو في حالة عدم وجود نسخة احتياطية، وهي كالتالي:

أولاً: كيفيّة استعادة جهات الاتصال المحذوفة من نسخة احتياطية على آي كلاود iCloud

ربما تكون هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يمكن من خلالها استعادة جهات الاتصال المحذوفة من آيفون أو آيباد، حيث تقدم شركة آبل للمستخدمين إمكانية تثبيت جهات

الاتصال والتقاويم والتذكيرات عبر آي كلاود iCloud، كل ما تحتاجه هو Apple ID الخاص بك وكلمة المرور.

– انتقل إلى iCloud.com وقم بتسجيل الدخول بحسابك باستخدام Apple ID الخاص بك وكلمة المرور.

– اضغط على الإعدادات Settings

– مرر للأسفل حتى تجد قسم بعنوان متقدم Advanced

– ابحث عن خيار استعادة جهات الاتصال Restore Contacts واضغط عليه

– سيتم الآن عرض قائمة بالنسخ الاحتياطية المتاحة في نافذة منبثقة، ويتم تمييزها بالتاريخ، لذا اختر التاريخ الذي يحتوي على جهة الاتصال المحذوفة ثم انقر فوق استعادة Restore.

– سيُطلب منك التأكيد قم بذلك عن طريق النقر فوق استعادة مرة أخرى، وبعد قليل ستجد جميع جهات الاتصال المحذوفة مرة أخرى على هاتفك.

ثانيًا: استعادة جهات الاتصال المحذوفة من نسخة احتياطية من iTunes

تُعد هذه الطريقة وسيلة ملائمة أخرى لاسترداد جهات الاتصال المحذوفة علىى آيفون وآيباد، ومع ذلك فإنها تأتي مع بعض العيوب، حيث يتطلب منك هذا إجراء نسخ احتياطية مسبقًا من هاتف آيفون باستخدام iTunes على عكس iCloud، لا يتم تخزين نسخة احتياطية من iTunes على الخدمة السحابية، بل على محرك الأقراص الثابتة لجهاز Mac أو كمبيوتر شخصي.

لذلك إذا كان لديك نسخة احتياطية على iTunes، فيمكنك استرداد جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

– قم بتوصيل هاتف آيفون بجهاز الكمبيوتر الذي تتم مزامنته معه باستخدام كابل USB

– افتح تطبيق iTunes

– اضغط على علامة تبويب الأجهزة Devices

– اضغط بزر الماوس الأيمن على هاتف آيفون المُتصل بالحاسب

– اضغط على خيار استعادة من النسخة الاحتياطية Restore from Backup

ثالثًا: استخدم تطبيق استرداد بيانات تابع لجهة خارجية

في حالة عدم توافر نسخة احتياطية على iCloud أو iTunes من جهات الاتصال يمكنك استخدام تطبيقات استرداد بيانات، ويمكنك الإطلاع على أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة لأجهزة آبل العاملة بنظام التشغيل آي أو إس iOS، هواتف آيفون وأجهزة آيباد.