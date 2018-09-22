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محامي ترمب: «ثورة ناجحة» قريباً في إيران

محامي ترمب: «ثورة ناجحة» قريباً في إيران
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تواصل – رويترز:

قال رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (السبت)، إن العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعاً اقتصادياً يمكن أن يفضي إلى «ثورة ناجحة».

وقال جولياني، الذي كان يتحدث بصفة شخصية رغم أنه حليف لترمب خلال اجتماع نظمته «منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية» التي تعارض حكومة طهران: «لا أعرف متى سنطيح بهم».

وأضاف أمام حشد في فندق في تايمز سكوير «قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين. ولكنه سيحدث».

وتأمل إدارة ترمب بأن تجبر العقوبات إيران ليس فقط على الحد من برنامجها النووي وإنما أيضا وقف العبث باستقرار الشرق الأوسط.

وقال جولياني: «لقد طفح الكيل بشكل واضح بالنسبة للشعب الإيراني الآن» العقوبات تحقق نجاحاً. العملة لا تساوي شيئاً يذكَر.. هذه هي الأوضاع التي تؤدي إلى ثورة ناجحة”.

وأشار جولياني من قبل إلى أن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى تغيير النظام، وقال خلال مؤتمر في يونيو عندما ألقى كلمة أمام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي مقره باريس: إن سياسة ترمب ستخنق حكام إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولياني لا يتحدث باسم الإدارة فيما يتعلق بإيران.

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