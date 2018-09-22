«بلدية» تحتجز إبلاً وتحذر صاحبها: سنبيعها بالمزاد.. تعرف على السبب

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أعلنت بلدية غميقة بمحافظة الليث احتجاز مجموعة من الإبل السائبة، على خلفية تسبب أحد الإبل السائبة في حـادث مروري، محذرة صاحبها من بيعها في المزاد العلني في حال عدم مراجعتها خلال 3 أيام.

وقالت البلدية من خلال حسابها على “تويتر”: “تتحفظ بلدية غميقة على مجموعة من الإبل السائبة، وفي حال عدم مراجعة صاحبها خلال 3 أيام من تاريخه سيتم بيعها في المزاد العلني”.

وتسبب أحد الإبل السائبة مساء أول أمس (الجمعة) في اصـطدام 3 سيارات على طريق الليث – غميقة، ما أسفر عن مصـرع رجل و3 نساء وإصابة 6 آخرين.