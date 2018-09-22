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هل تجوز الوصية على فراش الموت؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

هل تجوز الوصية على فراش الموت؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ سعد الخثلان، أن الوصية التي تصدر من الإنسان وهو على فراش الموت لايتم العمل بها إلا في حدود الثلث من  مال الموصي، لإن الإنسان وهو في فراش الموت يحجر عليه التصرف إلا في ثلث ماله.

جاء ذللك ردًا على سؤال متصل بشأن هذا الموضوع خلال برنامج “يستفتونك”، حيث جاء نص السؤال كالآتي: (هل تجوز الوصية على فراش الموت؟).

فيما جاء رد الشيخ: “الوصية صحيحة مادامت فى ثلث التركة، لأن الإنسان على فراش الموت أو مرض الموت يحجر عليه التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث”.

وأضاف الشيخ: “يجوز الوصية فى حدود ثلث التركة فقط، ومن زاد على الثلث فهو يرجع لإذن الورثة”.

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