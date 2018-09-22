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«التحالف» يكشف تفاصيل صاروخ الحوثيين رقم «199».. استهدف أهالي جازان

«التحالف» يكشف تفاصيل صاروخ الحوثيين رقم «199».. استهدف أهالي جازان
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تواصل – واس:

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان، مساء اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه وفي تمام الساعة الثامنة وسبعة عشرة دقيقة 20 : 17 السبت (1440/01/12هـ) الموافق (2018/09/22م) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة (جازان)، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (199) صاروخاً، تسببت في استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

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