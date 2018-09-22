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أمريكا.. القبض على طالب حاول سرقة طائرة ركاب

أمريكا.. القبض على طالب حاول سرقة طائرة ركاب
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تواصل – وكالات:

ألقي القبض على طيار طالِب، بسبب تخطيه سياجا أمنيا ومحاولة سرقة طائرة ركاب تابعة لشركة American Airlines، من مطار أورلاندو ملبورن الدولي في ولاية فلوريدا.

ويُقال إن نيشال سانكات، البالغ من العمر 22 عاما، قد اقترب من المطار بسيارة وقفز فوق السياج الأمني، حوالي الساعة الثانية صباحا يوم الخميس 20 سبتمبر.

ومن هناك، سرعان ما صعد سانكات على متن طائرة إيرباص A321، كانت تُخدم من قبل خبير فني في ذلك الوقت، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الخبير إلى حين وصول الشرطة.

وأُغلق المطار في ذلك الحين، ولكن تم فتحه في حوالي الساعة السابعة صباحا مع التسبب بتأخير عدد قليل من الرحلات الجوية.

ويدرس سانكات، وهو من ترينيداد وتوباغو، إدارة الطيران في معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن. كما أخذ بعض دروس الطيران، ولكن دافعه للتسلل على متن الطائرة الأمريكية ما يزال غامضا. وبالإضافة إلى محاولة السرقة والتعدي على ممتلكات الغير، اتُهم الطالب بتجاوز تاريخ تأشيرة بقائه في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، تمكن موظف في مطار سياتل-تاكوما الدولي من سرقة طائرة Alaska Airlines. ولم يكن لدى ريتشارد راسل، 29 عاما، أي تجربة طيران، باستثناء أنه “لعب ألعاب فيديو تحاكي ذلك”.

وعلى مدار الساعة، تحدث راسل مع طاقم المراقبة الأرضية أثناء قيامه بأداء الحركات البهلوانية فوق منطقة سياتل، قبل أن تتحطم الطائرة في جزيرة Puget Sound. واعتبرت الحادثة “عملا انتحاريا”.

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