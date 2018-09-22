الهيئة الملكية بينبع تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال

تواصل – وكالات:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال، للعمل بالهيئة بينبع، بمسمى (معلم اجتماعيات، ومعلم رياضيات، ومعلم فيزياء، ومعلم صفوف أولية)، لحملة مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي، ولا يشترط حصوله على دبلوم الإعداد التربوي، للقيام بمهمة التعليم والتربية، وفق المنهج المعتمد والخطة الزمنية المتوافقة مع أهداف التعليم وتقويم أداء الطلاب وتوجيه سلوكهم التعليمي ورعاية الأنشطة المتعلقة بالمادة التعليمية.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلم (اجتماعيات):

– اجتماعيات.

2- معلم (رياضيات):

– رياضيات.

3- معلم (فيزياء):

– فيزياء.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابتاً.

4- معلم (صفوف أولية):

– صفوف أولية أو لغة عربية.

الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي ولا يشترط حصوله على دبلوم الإعداد التربوي

2- ألا يقل التقدير عن (جيد جداً).

3- ألا تقل درجة اختبارات المعلمين في المركز الوطني للقياس والتقويم عن (50) درجة في كُلٍّ من اختباري التخصص والعام.

4- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

5- الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وبينت أن موعد التقديم، أصبح متاحا من الخميس 2018/09/20م وسينتهي بتاريخ 2018/10/04م، على أن يكون التقديم من خلالالرابط التالي