«STC» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. التخصصات وطريقة التقديم

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

الوظائف:
1- محلل أول تأكيد الجودة (Senior Quality Assurance Analyst).
2- مدير قسم سياسات الموارد البشرية (HR Policies Section Manager).
3- محلل أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst) (وظيفتان).
4- أخصائي تعلم الموارد البشرية والتطوير (HR Learning & Development Specialist).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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