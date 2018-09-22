«تويتر» تُحذر المستخدمين: «رسائلكم الخاصة في خطر»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة “تويتر” المستخدمین من خلل في برنامجھا استمر وجوده لمدة عام قد يكون شارك رسائلھم الخاصة وتغريداتھم مع الأنشطة التجارية ومطوري البرمجیات خارج الشركة، وذلك باستخدام میزة خدمة العملاء التي تقدمھا تلك الأنشطة.

وقالت شركة التكنولوجیا العملاقة إنھا تحقق في ثغرة يعتقد أنھا موجودة على الموقع منذ شھر مايو 2017 ،لكن تم رصدھا في العاشر من شھر سبتمبر 2018.

وأضافت أنھا لم تعثر على أي دلیل على مشاركة الرسائل لكن التحقیق لا يزال مستمرا.

عدد “الضحايا” غیر محدد

ولم تذكر الشركة على وجه التحديد عدد المستخدمین الذين تأثروا بھذه المشكلة، لكنھا أوضحت أن المشكلة لا تتعلق بكل الرسائل الخاصة، بل يقتصر الضرر على الرسائل المتبادلة بین المستخدمین والشركات مثل شركات الطیران، وقد يكون ھذا الخطأ، الذي من المحتمل أنه أثر على مستخدمي تويتر الذين تواصلوا مع بعض حسابات خدمة العملاء، قد أرسل رسائل المستخدمین الخاصة أو تغريداتھم المحمیة إلى أطراف ثالثة.

وقالت تويتر إنھا ستخبر المستخدمین المتضررين باستخدام نافذة منبثقة عندما يزورون الموقع، وتقدم المنصة للعديد من العلامات التجارية مثل شركات الطیران وتجار التجزئة خدمة تتمیز بخاصیة روبوت الدردشة الكتابي لخدمة العملاء، بحیث يستجیب ھذا الروبوت للشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالرحلات الجوية، وھناك احتمالیة لمشاركة ھذه الرسائل مع الأنشطة التجارية التي تستخدم ھذه المیزة، حتى إذا لم يكن العمیل يتفاعل معھا بشكل مباشر.

ويتواجد الخلل في برنامج تويتر الداخلي المسمى AAAPI، والذي يساعد الشركات على بناء تجربة تواصل أفضل مع العملاء وخدمة العملاء وبناء روبوتات دردشة كتابیة وحلول مراقبة اجتماعیة.

وقال موقع تويتر: “إذا تفاعلت مع حساب أو نشاط تجاري على تويتر مطور بالاعتماد على AAAPI لتقديم خدماته فقد تسبب ھذا الخطأ في إرسال بعض ھذه التفاعلات عن غیر قصد إلى مطور آخر مسجل”.

وأضافت تويتر “في بعض الحالات، قد تضمن ھذا بعض الرسائل الخاصة أو التغريدات المحمیة، وعلى سبیل المثال الرسائل الخاصة مع شركات الطیران التي تعتمد على AAAPI، وإذا كان نشاطك التجاري يسمح لأحد المطورين الوصول إلى حسابك باستخدام AAAPI فقد يكون الخطأ قد أثر في بیانات نشاطك عن طريق الخطأ”.

وتشیر التقديرات إلى أن ھذه المشكلة قد أثرت على أقل من 1 في المئة من إجمالي عدد مستخدمي تويتر البالغ 335 ملیون مستخدم نشط شھريًا بحسب بیانات شھر يولیو، وتمتلك الشركة مئات من مطوري البرمجیات الشركاء، وأكدت تويتر على أنھا ستتواصل مع المستخدمین المتضررين بشكل مباشر من خلال تنبیه داخل التطبیق وعبر موقع com.twitter.

قالت متحدثة باسم الشركة: “لیس لدينا أي دلیل يشیر إلى وجود أي حالة إساءة استغلال أو استخدام البیانات بشكل غیر مناسب في أي مكان، مؤكدة على أن ھذا الخطأ لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم استیفاء سلسلة من المعايیر المعقدة، وأضافت أنه لا يوجد احتمال فعلیًا لحدوث ذلك، لكن المنصة تريد أن تكون دقیقة، وقد تم تصحیح الخلل في غضون ساعات من اكتشافه.

وأوضحت المتحدثة باسم المنصة أن الشركة انتظرت الكشف عن ھذا الخطأ “لضمان تقديمھا لأدق المعلومات”، وأضافت أنه لم يتم مشاركة أي رسائل خاصة بین المستخدمین الفرديین ومطوري البرامج الخارجیین، وانخفض سعر سھم الشركة بعد الكشف عن الخطأ.