هل يمكن استيراد سيارة «أجرة» من الخارج؟.. هيئة المواصفات تُجيب

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تلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تساؤلا بشأن شراء سيارة من الإمارات العربية المتحدة، كانت قد استخدمت كسيارة أجرة “تاكسي” قبل بيعها، ويريد أن يعود بها إلى المملكة.

وقال السائل عبر “تويتر”: “اشتريت سيارة من الإمارات، كانت من قبل تستخدم سيارة أجرة (تاكسي)، وغداً سأعود إلى المملكة هل يمكنني الدخول بها” ، فيما جاء رد حساب هيئة المواصفات والمقاييس عليه: “السيارة المستخدمة في الأجرة (التاكسي) لا يسمح باستيرادها”.

وحددت “الجمارك” في وقت سابق، شروط استيراد السيارات إلى المملكة، لافتة إلى أن هناك 3 حالات تمنع استيراد السيارات، وهي: “السيارات المستعملة كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير، أو السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه، أو السيارات التالفة، كالتي تعرضت لحوادث، كحوادث الغرق أو الحريق”.