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«المالية»: 316 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بـ 564 ملياراً

«المالية»: 316 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بـ 564 ملياراً
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة المالیة أن عدد أوامر الدفع، التي تسلمتها في ثمانیة أشهر بدءاً من العام المالي 2018 وحتى نهایة أغسطس بلغت 316 ألف أمر دفع بقیمة 564 ملیار ریال، تم صرف 99 % منها.

وأضافت في بیان لها، أن نسبة أوامر الدفع للقطاع غیر الخاص شكلت 89 % من إجمالي الأوامر المستلمة، بقیمة 496.6 ملیار ریال، مشیرا إلى أنه تم صرف 495.3 ملیار ریال منها، مقابل 1.3 ملیار ریال غیر مصروفة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأوامر المستلمة من القطاع الخاص شكلت 11 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة، بقیمة بلغت 67.3 ملیار ریال، لافتة إلى أنه تم صرف 65.5 ملیار ریال منها، فیما بلغت قیمة الأوامر غیر المصروفة 1.8 ملیار ریال.

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