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«تقويم التعليم» تستضيف 154 خبيراً لتطوير مسودات معايير المناهج

«تقويم التعليم» تستضيف 154 خبيراً لتطوير مسودات معايير المناهج
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد ھیئة تقويم التعلیم ممثلة ببرنامج المعايیر الوطنیة لمناھج التعلیم، ورشة عمل لتطوير مسودات المعايیر لصفوف التعلیم (1
-12)، بمشاركة 154 خبیرا يمثلون أعضاء الفرق العلمیة والمختصین والمشرفین والمعلمین.

وتركز الورشة على تطوير المسودات في ضوء التغذية الراجعة من المحكمین، إضافة الى عرض إرشادات كتابة الأدلة الإرشادية لتطبیق معايیر مناھج التعلیم ومتطلباتھا.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة لقاءات وبرامج تنظمھا الھیئة لتطوير معايیر مناھج التعلیم، التي تعد الأساس الذي ترتبط به مشروعات التطوير النوعي للتعلیم، كونھا تحدد ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفھمه من المعارف، والقیم، والمھارات، وما يستطیع أداءه في مجال التعلم المستھدف حسب المستويات والصفوف الدراسیة.

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