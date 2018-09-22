سفير المملكة في موسكو: التبادل التجاري مع روسيا تضاعف 176%

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عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، مؤتمراً صحافياً مع وكالة نوفوستي للأنباء الروسية بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة.

وأكد السفير أن العلاقات السعودية الروسية تعيش أقوى مراحلها، وقد زار ولي العهد روسيا 4 مرات منذ عام 2015. وتوجت النقلة النوعية في العلاقات بالزيارة التاريخية للملك سلمان إلى #موسكو في أكتوبر 2017.

وأضاف قائلاً: “حالياً لا يمر شهر دون أن نشهد لقاء على مستوى الوزراء بين البلدين. ونحن نرحب بالزيارة القادمة للرئيس بوتين للمملكة تلبية للدعوة الموجهة من الملك سلمان”.

وأوضح أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية تضاعف بنسبة 100% عام 2017، ونما مجددا بنسبة 76% خلال الشهور الأربعة الأولى لعام 2018.

كما أن الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الروسي بلغت قرابة ملياري دولار، وتبحث المملكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في فرص جديدة ليصل مجمل حجم الاستثمار مستقبلا إلى 10 مليارات دولار.

ونوّه إلى أن عدد الطالبات الجامعيات يفوق حاليا عدد الطلاب. وأن جوهر رؤية 2030 الطموحة التي أعلنها ولي العهد هو ما أكده الأمير محمد بن سلمان في أن سقف الطموحات هو ما يحدده شبابنا وفتياتنا، فهم هدف التنمية وهم أيضًا صانعوها.