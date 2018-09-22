سفير المملكة في موسكو: التبادل التجاري مع روسيا تضاعف 176%

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ما مدة رحلة «قطار الحرمين» من مكة للمدينة؟

ما مدة رحلة «قطار الحرمين» من مكة للمدينة؟

إيران.. عشرات القتلى بهجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز (فيديو)

إيران.. عشرات القتلى بهجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز (فيديو)

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

سفير المملكة في موسكو: التبادل التجاري مع روسيا تضاعف 176%

سفير المملكة في موسكو: التبادل التجاري مع روسيا تضاعف 176%
0

تواصل – متابعات:

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، مؤتمراً صحافياً مع وكالة نوفوستي للأنباء الروسية بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة.

وأكد السفير أن العلاقات السعودية الروسية تعيش أقوى مراحلها، وقد زار ولي العهد روسيا 4 مرات منذ عام 2015. وتوجت النقلة النوعية في العلاقات بالزيارة التاريخية للملك سلمان إلى #موسكو في أكتوبر 2017.

وأضاف قائلاً: “حالياً لا يمر شهر دون أن نشهد لقاء على مستوى الوزراء بين البلدين. ونحن نرحب بالزيارة القادمة للرئيس بوتين للمملكة تلبية للدعوة الموجهة من الملك سلمان”.

وأوضح أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية تضاعف بنسبة 100% عام 2017، ونما مجددا بنسبة 76% خلال الشهور الأربعة الأولى لعام 2018.

كما أن الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الروسي بلغت قرابة ملياري دولار، وتبحث المملكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في فرص جديدة ليصل مجمل حجم الاستثمار مستقبلا إلى 10 مليارات دولار.

ونوّه إلى أن عدد الطالبات الجامعيات يفوق حاليا عدد الطلاب. وأن جوهر رؤية 2030 الطموحة التي أعلنها ولي العهد هو ما أكده الأمير محمد بن سلمان في أن سقف الطموحات هو ما يحدده شبابنا وفتياتنا، فهم هدف التنمية وهم أيضًا صانعوها.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. سقوط وتحطم مقاتلة «ميج-31» وسط روسيا

شاهد.. سقوط وتحطم مقاتلة «ميج-31» وسط روسيا

موسكو: إسقاط طائرتنا استفزاز إسرائيلي نحتفظ بحق الرد عليه

موسكو: إسقاط طائرتنا استفزاز إسرائيلي نحتفظ بحق الرد عليه

روسيا تفقد الاتصال بطائرة عسكرية.. ومسؤول أمريكي: أسقطتها المدفعية السورية

روسيا تفقد الاتصال بطائرة عسكرية.. ومسؤول أمريكي: أسقطتها المدفعية السورية

وزير الدفاع الروسي يكشف تفاصيل الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب السورية

وزير الدفاع الروسي يكشف تفاصيل الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب السورية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)
تقارير وحوارات

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)

المزيد
العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>