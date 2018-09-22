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مصادر: محال اتصالات تبيع أجهزة آيفون الجديدة بزيادة 45% عن أسعارها

مصادر: محال اتصالات تبيع أجهزة آيفون الجديدة بزيادة 45% عن أسعارها
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تواصل – متابعات:

قالت مصادر إن بعض محال بيع الجوالات بالمملكة رفعت أسعار الإصدارات الجديدة من هاتف “آيفون” التي تم طرحها أمس في الأسواق، بنحو 45% عن أسعارها الحقيقية.

وأوضحت أن هذه المحال رفعت سعر جهاز “آيفون XS” من 4399 ريالًا إلى نحو 8 آلاف ريال، ورفعت سعر “آيفون XS ماكس” من 6200 إلى نحو 9 آلاف ريال.

وأبانت -بحسب صحيفة “الاقتصادية”- أن هذه المحال استغلت عدم تمكن بعض المستهلكين من الطلب المسبق للأجهزة التي يرغبون فيها من المتاجر الكبيرة، فعملت على زيادة أسعار الأجهزة على نحو مبالغ فيه.

من جهته، قال أحد العاملين في قطاع الاتصالات إن هذه الأسعار التي تباع بها الأجهزة ليست مرتفعة كثيرًا، مبينًا أن المتجر يحصل على هذه الأجهزة من مندوب الشركة بهذه القيمة، وأن المستهلكين مضطرون إلى الشراء بهذا السعر خاصة وأن هناك ازدحامًا على الطلب المسبق.

وكانت شركة أبل طرحت قبل أيام ثلاثة إصدارات حديثة من هواتف “آيفون”، إضافة إلى تحديث لساعاتها الذكية يتضمن مزايا صحية يمكنها المساعدة في اكتشاف مشاكل القلب.

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