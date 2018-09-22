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ارتفاع قتلى العرض العسكري في إيران.. والمقاومة الأحوازية تتبنى العملية‎

ارتفاع قتلى العرض العسكري في إيران.. والمقاومة الأحوازية تتبنى العملية‎
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تواصل – وكالات:

أعلن نائب محافظة خوزستان، ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الأحواز إلى 25 إضافة إلى 60 جريحًا.

وأكدت حركة مقاومة أحوازية مسؤولیتھا عن الھجوم على العرض العسكري الايراني، الذي أدى إلى مـقتل العشرات، معظمھم من عناصر الحرس الثوري الإيراني في مدينة الأحواز.

وأوضح متحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن منظمة المقاومة الوطنیة الأحوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، كته تحت لوائھا ھي المسؤولة عن الھجوم.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانیة أن الھجوم، أسفر عن سقوط 29 قتیلا معظمھم من الحرس الثوري، إضافة إلى إصابة نحو 60 آخرين، أثناء نقل التلفزيون عرضا عسكريا سنويا على الھواء مباشرة، بمناسبة ذكرى الحرب العراقیة الإيرانیة.

وكشفت لقطات صورتها كاميرات موجودة على الأرض، وأخرى مثبتة في طائرة دون طيار، دوت خلف العرض العسكري، وسقط ضحايا، ثم ارتفعت حدة إطلاق النار بشكل كبیر، وفر العسكريون والجمھور.

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